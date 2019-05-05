الرئيس يوعز بدراسة طلب عقد جلسة لمجلس الأمن لوقف العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوعز لمندوب دولة فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، لدراسة طلب عقد جلسة لمجلس الامن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق ابناء شعبنا.وأكد أبو ردينة أن الصمت المريب للمجتمع الدولي، هو الذي يشجع إسرائيل على التمادي بارتكاب جرائهما بحق شعبنا.وشدّد على ان الرئيس يجري اتصالات على مختلف المستويات من أجل ضمان وقف العدوان على ابناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم.