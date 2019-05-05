شركة الكهرباء: إيقاف أحد المولدات الثلاثة في محطة التوليد
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنه نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم وتوقف تدفق الوقود، تم إعلامنا بإيقاف أحد المولدات الثلاثة في محطة التوليد.
قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنه نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم وتوقف تدفق الوقود، تم إعلامنا بإيقاف أحد المولدات الثلاثة في محطة التوليد.
وأضافت: "حاليا المحطة تعمل بمولدين اثنين وبذلك ستنخفض كمية الكهرباء المستلمة من قبل شركة توزيع الكهرباء".
وتابع: "تجاهد طواقمنا حاليا لإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وهي كثيرة جدا".
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