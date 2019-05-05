شركة الكهرباء: إيقاف أحد المولدات الثلاثة في محطة التوليد





وأضافت: "حاليا المحطة تعمل بمولدين اثنين وبذلك ستنخفض كمية الكهرباء المستلمة من قبل شركة توزيع الكهرباء".





وتابع: "تجاهد طواقمنا حاليا لإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وهي كثيرة جدا".

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنه نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم وتوقف تدفق الوقود، تم إعلامنا بإيقاف أحد المولدات الثلاثة في محطة التوليد.