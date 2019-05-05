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(روسيا اليوم): المقاومة تبلغ مصر أنها ستوجه ضربات صاروخية لتل أبيب الليلة

(روسيا اليوم): المقاومة تبلغ مصر أنها ستوجه ضربات صاروخية لتل أبيب الليلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، إن فصائل المقاومة الفلسطينية أبلغت السلطات المصرية أنها ستوجه ضربات صاروخية لتل أبيب.

وأوضح الموقع، نقلاً عن مصادر إعلامية، أن الفصائل ستوجه الليلة ضربات صاروخية إلى مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، الأمر الذي ينذر برفع وتيرة التصعيد في قطاع غزة.

يذكر أن قيادياً بالمقاومة الفلسطينية، أكد لـ "دنيا الوطن"، أن الفصائل طالبت مصر برفع يدها لتتمكن المقاومة من إجبار الاحتلال على القبول بشروطها.

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