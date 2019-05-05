قيادي بالمقاومة: دخلنا بمرحلة الحرب ومصر أبلغتنا برفض الاحتلال شروط الفصائل

خاص دنيا الوطنأكد قيادي بالمقاومة الفلسطينية، أن فصائل المقاومة في قطاع غزة دخلت بمرحلة الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه ضد القطاع.وقال القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "دنيا الوطن"، إن المقاومة لن تتراجع إلا برفع الحصار الإسرائيلي المفروض عن قطاع غزة منذ 13 عاماً، مضيفاً: "لن نسمح باستمرار مسلسل جولات التصعيد المتتالية".وأضاف القيادي: "الجولة الحالية حاسمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي تقودان في مصر مباحثات لفرض شروط المقاومة على الاحاتلال الإسرائيلي".وتابع القيادي بالمقاومة: "مصر أبلغت رئيس حماس في غزة يحيى السنوار والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة أن إسرائيل ترفض شروط المقاومة للعودة إلى الهدوء مجدداً في غزة".وأكمل: "قيادة الحركتين طلبتا من المسؤولين المصريين رفع أيديهم وترك المجال للمقاومة الفلسطينية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على القبول بشروطها".يذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيداً إسرائيلياً منذ ثلاثة أيام، حيث أدى ذلك إلى استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة آخرين، إلى جانب تدمير عدد من الأبراج السكنية.من ناحيتها، أكد غرفة العمليات المشتركة في وقت سابق أنها ستوسع دائرة الرد على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، حيث تواصل قصفها للبلدات والمدن الإسرائيلية وصولاً إلى عسقلان والقدس.