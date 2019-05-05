البزم: جهاز الأمن الداخلي سيواصل ملاحقة عملاء الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مبنى الأمن الداخلي غربي مدينة غزة.وقال إياد البُزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المقر الرئيسي لقيادة جهاز الأمن الداخلي غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل".وأضاف البزم، في تصريح صحفي، أن إقدام الاحتلال على ذلك، لن ينال من عزيمة الداخلية بغزة، متابعًا: "جهاز الأمن الداخلي سيظل قائماً بمهامه الوطنية في ملاحقة عملاء الاحتلال، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، وسيقف بالمرصاد لأجهزة أمن الاحتلال ومخابراته، وإن صراعنا الأمني مع الاحتلال ما يزال مستمراً".