استشهاد 13 مواطنًا في قطاع غزة.. وطيران الاحتلال يستهدف مبنى الأمن الداخلي



وقال إياد البُزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل".



وأضاف البزم، في تصريح صحفي، أن إقدام الاحتلال على ذلك، لن ينال من عزيمة الداخلية بغزة، متابعًا: "جهاز الأمن الداخلي سيظل قائماً بمهامه الوطنية في ملاحقة عملاء الاحتلال، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، وسيقف بالمرصاد لأجهزة أمن الاحتلال ومخابراته، وإن صراعنا الأمني مع الاحتلال ما يزال مستمراً".



وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، بأن حوالي 600 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة منذ بدء جولة التصعيد.



ومساء اليوم، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قصفها بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ، رداً على قصف البيوت الآمنة.



وحذرت الغرفة المشتركة الاحتلال، بأن "الاستمرار في هذه السياسة، يعني أن القادم أعظم".





واُستشهد موسى حسين معمر (24 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون بجراح جراء استهداف إسرائيلي برفح.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن 13 مواطنًا استشهدوا نتيجة الغارات المتواصلة على كافة مناطق القطاع، حيث أكدت استشهاد مواطنين اثنين، شرقي البريج، بالاضافة لـ10 شهداء استشهدوا في وقت سابق.



والشهداء، بينهم (سيدة وجنينها ورضيعة أخرى من نفس العائلة)، إضافة إلى إصابة 105 مواطنًا بجراح مختلفة، والشهداء هم: عماد محمد نصير 22 عامًا، والرضيعة صبا محمود أبو عرار سنة ونصف، وفلسطين صالح ابو عرار، والشهيد الجنين عبد الله ابو عرار، استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين.



وأيضًا استشهد المواطن خالد محمد ابو قليق 25 عامًا، والمواطن، محمود صبحي عيسى 26 عامًا، وكذذلك، فوزي عبد الحميد بوادي 24 عامًا، أما الشهيد الثامن فهو بلال محمد عبد البنا، كما استشهد عبدالله نوفل محمد ابو العطا21 عامًا، وتم اغتيال القيادي في كتائب القسام حامد أحمد عبد الخضري.

وزفت سرايا القدس الشهيدين محمد عبد النبي أبو عرمانة (32 عاماً) ومحمود سمير أبو عرمانة (27 عاماً) اللذين استشهدا بقصف وسط دير البلح.









وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن 13 مواطنًا استشهدوا نتيجة الغارات المتواصلة على كافة مناطق القطاع، حيث أكدت استشهاد مواطنين اثنين، شرقي البريج، بالاضافة لـ10 شهداء استشهدوا في وقت سابق.والشهداء، بينهم (سيدة وجنينها ورضيعة أخرى من نفس العائلة)، إضافة إلى إصابة 105 مواطنًا بجراح مختلفة، والشهداء هم: عماد محمد نصير 22 عامًا، والرضيعة صبا محمود أبو عرار سنة ونصف، وفلسطين صالح ابو عرار، والشهيد الجنين عبد الله ابو عرار، استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين.وأيضًا استشهد المواطن خالد محمد ابو قليق 25 عامًا، والمواطن، محمود صبحي عيسى 26 عامًا، وكذذلك، فوزي عبد الحميد بوادي 24 عامًا، أما الشهيد الثامن فهو بلال محمد عبد البنا، كما استشهد عبدالله نوفل محمد ابو العطا21 عامًا، وتم اغتيال القيادي في كتائب القسام حامد أحمد عبد الخضري.

رام الله - دنيا الوطنيتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد منذ يوم أمس السبت، 12 مواطنًا، وأصيب العشرات، نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع.واستهدفت طائرات الاحتلال، عدة مواقع للمقاومة، وعدد من البنايات المدنية، والمؤسسات، اضافة لاستهداف مبنى الأمن الداخلي غربي مدينة غزة.