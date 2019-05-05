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شؤون فلسطينية

مدينة (نتانيا) تفتح الملاجئ للمستوطنين

مدينة (نتانيا) تفتح الملاجئ للمستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن الجيش الاسرائيلي أمر اليوم الأحد، بفتح جميع الملاجئ للمستوطنين في مدينة (نتانيا).

جاء قرار الاحتلال بفتح الملاجئ، خوفا من الصوارخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

يشار إلى ان المقاومة الفلسطينية استهدفت امس بعدة رشقات صاروخية، مدينة بئر السبع، مما أسفر عن اضرار في أحد المباني التجاري، واصابة مستوطن.

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