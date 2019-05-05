(يديعوت): نحو 600 صاروخ أطلقت من القطاع نحو المستوطنات منذ بدء الجولة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، بأن حوالي 600 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة منذ بدء جولة التصعيد.ويشهد قطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، بعد أن اقدمت طائرات الاحتلال الاسرائيلي بقصف العديد من الاهداف، من بينها البنايات السكنية، بالاضافة الى اغتيال قيادي في كتائب القسام.وردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة، بعشرات الرشقات الصاروخية.