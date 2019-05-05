نجاة مجموعة من شهداء الاقصى "لواء العامودي" من استهداف اسرائيلي ببيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
نجت مجموعة من عناصر كتائب شهداء الاقصى "لواء العامودي" مساء اليوم الأحد، بعد استهدفاهم من طائرة استطلاع اسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح مقتضب للكتائب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت المجموعة اثناء قيامهم بقصف مستوطنات غلاف غزة.
نجت مجموعة من عناصر كتائب شهداء الاقصى "لواء العامودي" مساء اليوم الأحد، بعد استهدفاهم من طائرة استطلاع اسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح مقتضب للكتائب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت المجموعة اثناء قيامهم بقصف مستوطنات غلاف غزة.
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