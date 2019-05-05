نجاة مجموعة من شهداء الاقصى "لواء العامودي" من استهداف اسرائيلي ببيت حانون

رام الله - دنيا الوطننجت مجموعة من عناصر كتائب شهداء الاقصى "لواء العامودي" مساء اليوم الأحد، بعد استهدفاهم من طائرة استطلاع اسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.جاء ذلك في تصريح مقتضب للكتائب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت المجموعة اثناء قيامهم بقصف مستوطنات غلاف غزة.