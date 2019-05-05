(كابينت) يصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته وتعزيز القوات على الحدود

رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس الوزراء المصغر (كابينت) تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي، بتكثيف الهجمات وتعزيز القوات على الحدود.واغتال الجيش، مساء اليوم، قيادي بكتائب القسام، فيما زعمت صحيفة (هآرتس)، أن القيادي يعمل بقطاع تحويل الأموال من إيران إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة.