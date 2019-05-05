القسام والسرايا يعلنان استهدافهما لناقلة جند إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تبنت كتائب القسام، الذراع العسكري، لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري، لحركة الجهاد الإسلامي، عملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية.
وقال بيان مقتضب نشرته سرايا القدس: "إنه في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان الإسرائيلي، سرايا القدس وكتائب القسام تستهدفان ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ (كورنيت)".
تبنت كتائب القسام، الذراع العسكري، لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري، لحركة الجهاد الإسلامي، عملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية.
وقال بيان مقتضب نشرته سرايا القدس: "إنه في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان الإسرائيلي، سرايا القدس وكتائب القسام تستهدفان ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ (كورنيت)".
التعليقات