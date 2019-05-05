القسام والسرايا يعلنان استهدافهما لناقلة جند إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنتبنت كتائب القسام، الذراع العسكري، لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري، لحركة الجهاد الإسلامي، عملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية.وقال بيان مقتضب نشرته سرايا القدس: "إنه في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان الإسرائيلي، سرايا القدس وكتائب القسام تستهدفان ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ (كورنيت)".