تعليق المظاهر الرمضانية الاحتفالية في بيتونيا احتراماً لدماء شهداء غزة وتنديداً بالعدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية بيتونيا اليوم الأحد، إلغاء احتفالية انارة مُجسم قبة الصخرة وفانوس رمضان، التي تقوم بتنظيمها سنوياً في ميدان بيتونيا، وتعليق المظاهر الاحتفالية، والتي كان من المقرر تنظيمها مساءً احتراماً وتقديراً لدماء ابناء شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي مستمر ادرى الى ارتقاء اكثر من 12 شهيداً وعشرات الجرحى .وأكد رئيس البلديـة ربحي دولة في بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة منه، "أن الأولوية الوطنية الأهم في هذا الوقت العصيب هو دعم ابناء شعبنا والوقوف الى جانبهم وما يتعرضون له من قصف جوي عنيف مع حلول شهر رمضان المبارك ".وأضاف دولـة: "هذه الخطوة تأتي تكريماً لتضحيات ابناء شعبنا الذين يدافعون عن انبل قضية عرفها التاريخ ، وبهذا ندعو الى توحيد الجهود كافة من اجل تعزيز الجبهة الداخلية في وجه ممارسات الاحتلال العنصرية والتصدي لها في كافة ارضنا الفلسطينية ولاسيما في مدينة القدس الشريف والبلدات المهددة بالجدار والاستيطان " .