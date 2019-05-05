"التعليم العالي والبحث العلمي" تعلن عن منح دراسية في قبرص
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في قبرص للعام 2019/2020 بمجال الماجستير.
ودعت الوزارة - في بيان لها وصل دنيا الوطن نسخة عنه - المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات المطروحة والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في قبرص للعام 2019/2020 بمجال الماجستير.
ودعت الوزارة - في بيان لها وصل دنيا الوطن نسخة عنه - المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات المطروحة والموعد النهائي للتقديم.
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