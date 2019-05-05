"التعليم العالي والبحث العلمي" تعلن عن منح دراسية في قبرص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في قبرص للعام 2019/2020 بمجال الماجستير.ودعت الوزارة - في بيان لها وصل دنيا الوطن نسخة عنه - المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات المطروحة والموعد النهائي للتقديم.