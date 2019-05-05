الجهاد الإسلامي: مستعدون لمعركة مفتوحة مع إسرائيل ولن يبقى بها مكان آمن

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أن المقاومة مستعدة لخوض مواجهة مفتوحة، وقادرة على فتح جبهة واسعة المدى دفاعاً عن شعبنا وأرضنا.وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن استمرار العدو في قصف المواقع والمنشآت المدنية والصناعية، سيُقابل برد مماثل وواسع النطاق، لن تأمن منه مستوطنة ولا منطقة داخل الأرض المحتلة.وجددت الحركة التأكيد على أننا ندافع عن إرادة الحياة، وحق شعبنا في الأمن والحياة بكرامة دونما حصار ولا عدوان، وطالما يمعن الاحتلال في حرمان شعبنا من هذا الحق أمام سمع وبصر العالم والهيئات الأممية والدولية؛ فعليه ألا يتوقع أو ينتظر الهدوء.