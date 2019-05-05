كتائب القسام تتبنى قصف جيب عسكري بالكورنيت شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تبنيها قصف جيب عسكري بالكورنيت شمال قطاع غزة، أدى إلى إصابة خطيرة.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تبنيها قصف جيب عسكري بالكورنيت شمال قطاع غزة، أدى إلى إصابة خطيرة.
ونقلت قناة الأقصى الفصائية التابعة لحركة حماس عن مصدر في كتائب القسام: إن مركبة عسكرية شمال قطاع غزة تم استهدافها بصاروخ موجه وأصابها بشكل مباشر.
وكان إسرائيليان قتلا اليوم الأحد، في قصف للمقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان.
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