كتائب القسام تتبنى قصف جيب عسكري بالكورنيت شمال قطاع غزة

ونقلت قناة الأقصى الفصائية التابعة لحركة حماس عن مصدر في كتائب القسام: إن مركبة عسكرية شمال قطاع غزة تم استهدافها بصاروخ موجه وأصابها بشكل مباشر.





وكان إسرائيليان قتلا اليوم الأحد، في قصف للمقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان.