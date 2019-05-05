دفاع مدني الرام يخمد حريقاً بمعمل دهان شمال القدس



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ان طواقم مركز دفاع مدني الرام ووحدة دعم واسناد الوسط باشرت باخماد النيران المشتعلة داخل مستودع بركس ( زينكو ) يحتوي على معدات ومكن لخلط الدهان وبراميل دهان بمساحة 150 متر ، فتمت السيطرة على الحريق والنيران ومنع امتدادها بعد عمل استمر لعدة ساعات .



وبهذا أهاب مدير الدفاع المدني في محافظة القدس الرائد محمد الاقرع بالمواطنين تفقد منشآتهم وخطوط الشبكة الكهربائية والعمل على اجراء الصيانة الدورية اللازمة ، والتقيد بمتطلبات واشتراطات الوقاية والسلامة وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تخزينهم للمواد سريعة الإشتعال حرصاً على سلامتهم وحماية ممتلكاتهم .





















رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم مركز دفاع مدني الرام في محافظة القدس اليوم الاحد، حريقاً إشتعل داخل مستودع ومعمل للدهانات في بلدة الرام شمال القدس .