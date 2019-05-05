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شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين جرائم الاحتلال على الشعب في قطاع غزة

المفتي العام يدين جرائم الاحتلال على الشعب في قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أدان الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

 وقال حسين: "إن هذا العدوان لا يعبر إلا عن بربرية الاحتلال وعنصريته، وغطرسته، وتعنته غير المبرر، وهو جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية والإنسانية، وتأتي ضمن مسلسل القمع والإجرام الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، مما يعري الوجه الحقيقي للمحتل، المستخف بدماء أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية ولا القيم الدينية والإنسانية".

وأضاف أننا في الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان الفاشي، ونحمل سلطات الاحتلال عواقبه، نطالب الأمتين العربية والإسلامية بخاصة، والعالم بأسره، ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء غزة الأبرياء، والوقوف في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تمارس القتل والدمار والخراب، ووضع حد لهذه التصرفات الإجرامية، وإزالة الحصار الخانق نهائياً عن أهلنا في غزة هاشم، واتخاذ القرارات العملية لدرء الموت المحقق الذي يطوف فوق رؤوس المدنيين العزل، إلا من إيمانهم بالله الواحد القهار.

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