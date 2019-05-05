الدفاع المدني يتعامل مع 280 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 5/5/2019 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومؤسسات عامة ومحلات تجارية ومخازن ومطعم وكراج وأعشاب وأشجار مثمرة وحرجية ومحولات وأعمدة كهرباء وحالات حرائق مختلفة ، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وشجار وتسرب غاز وأسباب مجهولة .



وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ، وحالات إنقاذ محاصرين وإنقاذ مصابين ، وإنقاذ حيوانات وحالات فتح طرق ، ومعالجة تسرب غاز ، والتخلص من آفات ضارة ، وإنقاذ من مكان مغلق ، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها ؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت : نتيجة إنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات ، وحالات ناتجة عن الكهرباء ، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة ، وإنقاذ من منزل مغلق ، ونتيجة للإهمال ، والسقوط من مكان مرتفع وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأعمال إنشائية ، وأسباب مختلفة .



على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 262 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 943 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 103 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .



وأشار التقرير إلى إتمام عقد 20 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 5280 متدرب .م ي







رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 280 حادث منها 174 حادث حريق و106 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة ؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 52 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .