شاهد: اللحظات الأولى لاستهدف منزل بعسقلان وإصابة أربعة بينهم حالات خطيرة

وأسفر استهداف منزل في عسقلان، عن إصابة أربعة إسرائيليين بينهم حالات خطيرة، فيما أظهر الفيديو حدوث دمار في المنزل.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قصفها بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ، رداً على قصف البيوت الآمنة.



