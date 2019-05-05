شاهد: اللحظات الأولى لاستهدف منزل بعسقلان وإصابة أربعة بينهم حالات خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيديو للقصف الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، مستهدفاً مدن عسقلان وإسدود.
بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيديو للقصف الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، مستهدفاً مدن عسقلان وإسدود.
وأسفر استهداف منزل في عسقلان، عن إصابة أربعة إسرائيليين بينهم حالات خطيرة، فيما أظهر الفيديو حدوث دمار في المنزل.
وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قصفها بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ، رداً على قصف البيوت الآمنة.
وحذرت الغرفة المشتركة الاحتلال، بأن "الاستمرار في هذه السياسة، يعني أن القادم أعظم"، وفق ما نقلت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.
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