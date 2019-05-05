الغرفة المشتركة: الاستمرار في سياسة قصف البيوت يعني أن القادم أعظم



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن وابلاً كثيفاً من الصواريخ، تنطلق من قطاع غزة نحو عسقلان وإسدود ومحيطها.



وقالت القناة (13 الإسرائيلية): إن القصف الأخير من غزة، أسفر عن أربع إصابات في عسقلان، بينها إصابة خطيرة وحالتان متوسطة.



وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح السبت، مئات الغارات، التي استهدفت مواقع ومبانٍ ومنشآت سكنية وإعلامية، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق مئات الصواريخ تجاه البلدات المحاذية والقريبة من القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قصفها بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ، رداً على قصف البيوت الآمنة.وحذرت الغرفة المشتركة الاحتلال، بأن "الاستمرار في هذه السياسة، يعني أن القادم أعظم"، وفق ما نقلت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.