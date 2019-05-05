شاهد: فرحة أهل الخليل بمشاهدة صواريخ المقاومة التي تُطلق من غزة

شاهد الفيديو..



رام الله - دنيا الوطنرصد مواطنون فلسطينيون، صواريخ المقاومة الفلسطينية، في سماء مدينة الخليل، وهي مُتجهة إلى البلدات الإسرائيلية.وانتشر مقطع فيديو، للحظة انطلاق الصواريخ من قطاع غزة، باتجاه البلدات الإسرائيلية، يُظهر فرحة سكان مدينة الخليل بمشاهدة صواريخ المقاومة، التي تطلق من غزة.يذكر، أن المقاومة قصفت عدة أهداف في إسرائيل، من بينها جنوبي تل أبيب، عسقلان، وأسدود، إضافة إلى أن الصحفي الإسرائيلي، شمعون أران، أكد أن الصواريخ وصلت حتى سماء مدينة القدس.