وزارة الداخلية تُصدر توجيهات مُهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاحد، توجيهات مُهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة من صباح أمس السبت.وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بالابتعاد بالقدر الكافي عن الأماكن التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وعدم التجمهر حولها؛ خشية من تجدد الاستهداف، ولتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها.بالإضافة لعدم العبث بأي أدوات من مخلفات القصف، سواء شظايا الانفجارات أو تلك التي لم تنفجر، وتمكين الجهات الأمنية من التعامل مع هذه المواد الخطرة.وطالبتهم بعدم التجمهر في المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ؛ لإفساح المجال للأطقم الطبية للقيام بدورها، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف.وحذرتهم من التجاوب مع أية اتصالات أو رسائل من جهات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عنها من خلال الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني (109).وأضافت: في حال ملاحظة أي تحركات غريبة أو مشبوهة لأشخاص أو مركبات، التواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية عبر الرقم (109).ونوهت إلى ضرورة عدم نشر أية معلومات تتعلق بالمقاومة وعناصرها وتحركاتها، أو أماكن إطلاق صواريخها.