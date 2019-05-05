الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين مارس الماضي

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 6.11% خلال شهر مارس- آذار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 104.30، مقارنة بـــ 98.29 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2018=100).وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير صدر الأحد، بهذا الخصوص، أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا نسبته 7.10% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 4.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 8.59% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 3.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال شهر آذار 2019 مقارنة بشهر شباط 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الملابس، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة منتجات التبغ، صناعة الأثاث، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.