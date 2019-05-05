شاهد: القصف الإسرائيلي على غزة في صور





وتوضح الصور مدى الخراب والدمار، الذي لحق بهذه المباني والمنشآت، والتي تكبد أصحابها خسائر فادحة.





وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح السبت، مئات الغارات والتي استهدفت مواقع ومبانٍ ومنشآت سكنية وإعلامية، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق مئات الصواريخ تجاه البلدات المحاذية والقريبة من القطاع.





ووفق وزارة الصحة، فقد استشهد سبعة مواطنين بينهم رضيعة وجنين وأمهما، في القصف الإسرائيلي المتواصل من يومين.



































رام الله - دنيا الوطننشر المصور عبد الرحمن الكحلوت، اليوم الأحد، صوراً عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مبانٍ ومنشآت وسط مدينة غزة.