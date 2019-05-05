قوات الاحتلال تُواصل تجريف أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة



من جهتها، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم بركس لتربية الأغنام في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وتغريم صاحبه مالياً، وصورت عدداً من منازل المواطنين وأراض زراعية.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال، برفقة موظفين من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منطقة خلة السمك، وسلمت المواطن عماد الدراس إخطاراً بهدم بركس لتربية الأغنام؛ بحجة عدم الترخيص، كما قامت بتصوير مساحات من الأراضي الزراعية في المنطقة.



وأضافت المصادر، بأن الإخطار يتضمن أنه سيترتب عليه إجراءات عقابية، مع إمكانية فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 30 إلى 140 ألف شيكل.



وفي السياق، صورت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في حي عين الجوزة بالقرية.



يذكر، أن الولجة تتعرض منذ فترة لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال، شملت هدم عدد من المنازل، وإخطارات أخرى بوقف البناء.

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون فرض سيطرتها على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك عبر سياسة تجريف وسرقة الأراضي، وإلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم.فقد اقتلعت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، 120 شجرة زيتون مثمرة من أراضي قرية اللبن الغربي، الواقعة غربي رام الله.وأفادت مصادر، بأن الاحتلال قام قبل شهر بإبلاغ المواطن شفيق أحمد أبو سالم بقرار الاستيلاء على أرضه القريبة من مستوطنة (بيت آرييه) المحاذية للقرية.وأضافت المصادر، بأن جرافات الاحتلال، قامت صباح اليوم باقتلاع 120 شجرة زيتون من الأرض البالغة ثلاثة دونمات، تمهيداً لشق طريق استيطاني.وفي سياق متصل، قامت جرافات الاحتلال صباح اليوم بتجريف أراضٍ تقع في بلدة اللبن الغربية غرب رام الله وسلفيت.وقال أصحاب الأراضي: إن تجريف الأراضي وقطع أشجار الزيتون، جرى من قبل الجرافات في منطقة (الخلة) الخاصة بأهالي القرية.وقال شفيق سلامة، صاحب أرض تم تجريفها: إن ضابط في الجيش قال لهم: نحن شركاء خلال تجريف الأراضي.هذا وتتوسع مستوطنات تقع في غرب رام الله وغرب سلفيت على حساب أراضي قرى وبلدات اللبن الغربية ودير بلوط وكفر الديك.