لجان المقاومة: عدوان الاحتلال ضد المباني والمنشآت المدنية والإعلامية نهج إرهابي

رام الله - دنيا الوطنقالت لجان المقاومة في فلسطين، بأن قصف المباني السكنية والمنشآت المدنية والإعلامية، يأتي تعبيراً عن "النهج الإرهابي للعصابات الصهيونية".وأشارت لجان المقاومة، إلى أن "العدوان لن يكسر إرادة شعبنا الصامد الصابر، الذي يشكل الحاضنة الشعبية لمقاومتنا، ويقف مسانداً لها في وجه العدوان الغاشم".وأوضحت لجان المقاومة، أن التصعيد لن يُثني المقاومة عن حقها الطبيعي في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، "فلن نتهاون في الرد على العدوان بكل ما تملك من قوة ووسائل، لردع العدو عن التمادي في غطرسته وعربدته".