قوات العاصفة: سياسة قصف العمارات السكنية سيوسع رقعة رشقات المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
توعدت (قوات العاصفة) التابع لـ"كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني"، بتوسيع رقعة استهدافاتها للمدن والمستوطنات الإسرائيلية، عبر الرشقات الصاروخية.
وحذرت الكتائب، قادة الاحتلال من التمادي في سياسة قصف المنازل والعمارات السكنية.
يشار إلى أن طيران الاحتلال الحربي، قصف الليلة الماضية، عدة عمارات سكنية، وسط مدينة غزة، ما أدى لتدميرها بشكل كامل.
توعدت (قوات العاصفة) التابع لـ"كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني"، بتوسيع رقعة استهدافاتها للمدن والمستوطنات الإسرائيلية، عبر الرشقات الصاروخية.
وحذرت الكتائب، قادة الاحتلال من التمادي في سياسة قصف المنازل والعمارات السكنية.
يشار إلى أن طيران الاحتلال الحربي، قصف الليلة الماضية، عدة عمارات سكنية، وسط مدينة غزة، ما أدى لتدميرها بشكل كامل.
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