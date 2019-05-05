الشرطة تقبض على أربعة أشخاص اعتدوا على مشفى الخليل الحكومي



وأضاف البيان: بأنه وبعد وصول دورية الشرطة للمشفى، لاحظت وجود عمليات تكسير وتخريب لممتلكات غرفة الطوارئ، كما قامت بإلقاء القبض على أربعة أشخاص ممن قاموا بعملية الاعتداء.





وأكد البيان توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة، وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة مساء أمس، القبض على أربعة أشخاص بعد قيامهم بالاعتداء على مشفى الخليل الحكومي، وتكسير وتخريب غرفة الطوارئ فيه.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه بناء على اتصال هاتفي تلقته عمليات شرطة الخليل من موظفي مشفى الخليل الحكومي، مفاده قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على قسم الطوارئ بالمشفى وتكسير وتخريب ممتلكاته والاعتداء على الأطباء والممرضين، وعلى الفور تحركت دورية من شرطة الخليل للمشفى؛ للوقوف على ملابسات البلاغ".