هآرتس: لا نية لوقف الهجمات في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر عسكري إسرائيلي، السبت، إن تل أبيب لا تنوي وقف هجماتها الواسعة على قطاع غزة حاليًا.ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن المصدر الذي وصفته بالكبير، دون الكشف عن اسمه؛ أن الجيش الإسرائيلي أمام تحدي النّيل من مطلقي القذائف من القطاع.وأضاف، أن الجيش قصف السبت مواقع تابعة لحركة حماس، لتصنيع "وسائل قتالية والغارات ركزت على أهداف تابعة لحماس والجهاد والإسلامي، لتدفيع الحركتين الثمن".ونشرت القناة 12 الإسرائيلية، بشكل أول، أنه وبسبب الوضع الأمني تم الإعلان عن وضع خاص على الجبهة الداخلية داخل دائرة نصف قطرها 40 كم من غزة لمدة 48 ساعة.يأتي ذلك في اليوم الثاني من تصعيد إسرائيلي بدأ يوم السبت، ومتواصل حتى هذه اللحظة، قصف من خلاله الجيش الإسرائيلي أراضٍ ومنشآت ومبانٍ، فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق مئات الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع ومدن إسرائيلية قريبة من القطاع.وأعلنت إسرائيل، أن شخصاً قتل جراء قصف المقاومة لمنزل في مدينة عسقلان، فيما أصيب آخرون بجراح ما بين متوسطة وطفيفة وبالهلع في مناطق متفرقة من غلاف غزة.وأصدرت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، إحصائية التصعيد الإسرائيلي المتواصل، منذ صباح السبت، وحتى الآن.وقالت الوزارة: إن سبعة مواطنين منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) استشهدوا، فيما أصيب 65 مواطناً بجراح مختلفة، جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة وحتى الآن.