الأردن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة "فوراً"

رام الله - دنيا الوطنأكدت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة "فوراً"، واحترام القانون الدولي الإنساني.وحذرت في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، من تبعات التصعيد الإسرائيلي على القطاع.وقالت وزارة الصحة بغزة: إن سبعة مواطنين منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) استشهدوا، فيما أصيب 65 مواطناً بجراح مختلفة، جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة وحتى الآن.