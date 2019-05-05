عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

  • معاريف: صفارات الإنذار تدوي مجدداً ورشقات صاروخية من قطاع غزة

  • القناة 12: أكثر من 50 صاروخ أطلقت من قطاع غزة خلال النصف ساعة الاخيرة

  • الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمت قواتنا 30 هدفا لحماس والجهاد الإسلامي بقطاع غزة

عربي

الأردن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة "فوراً"

الأردن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة "فوراً"
الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة "فوراً"، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وحذرت في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، من تبعات التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة: إن سبعة مواطنين منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) استشهدوا، فيما أصيب 65 مواطناً بجراح مختلفة، جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة وحتى الآن.

أخبار ذات صلة

ماهي حقيقة صور &#34;اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن&#34;؟

ماهي حقيقة صور "اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن"؟

علاء مبارك يُعلّق على &#34;صفقة القرن&#34; والتنازل عن أراضٍ عربية

علاء مبارك يُعلّق على "صفقة القرن" والتنازل عن أراضٍ عربية

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

45 مليون مسلم سيزورون مكة المكرمة خلال رمضان

45 مليون مسلم سيزورون مكة المكرمة خلال رمضان

البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ في البلاد

البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ في البلاد

تونس تُعلن إحباط مخطط لتنظيم الدولة في رمضان

تونس تُعلن إحباط مخطط لتنظيم الدولة في رمضان

السعودية: الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم

السعودية: الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: استهداف طائرات الاحتلال للمباني السكنية يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان

تيسير خالد: استهداف طائرات الاحتلال للمباني السكنية يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين مارس الماضي

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين مارس الماضي

قوات الاحتلال تُواصل تجريف أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة

قوات الاحتلال تُواصل تجريف أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة

لجان المقاومة: عدوان الاحتلال ضد المباني والمنشآت المدنية والإعلامية نهج إرهابي

لجان المقاومة: عدوان الاحتلال ضد المباني والمنشآت المدنية والإعلامية نهج إرهابي

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص اعتدوا على مشفى الخليل الحكومي

الشرطة تقبض على أربعة أشخاص اعتدوا على مشفى الخليل الحكومي

طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

الزهار: لن نوقف القصف وألغينا معادلة تهدئة مقابل تهدئة

الزهار: لن نوقف القصف وألغينا معادلة تهدئة مقابل تهدئة

الاحتلال يخطر بهدم بركس ويصور منازل وأراضٍ غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم بركس ويصور منازل وأراضٍ غرب بيت لحم

منوعات

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: &#34;بنتي عروسة&#34;

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: "بنتي عروسة"

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: &#34;حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة&#34;

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: "حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة"

عساف ينعى الطفلة صبا أبو عرار

عساف ينعى الطفلة صبا أبو عرار

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

&#34;مراهقة أرسلت له 25 مقطع إباحي&#34;.. 10 سنوات سجن لمطرب استغل معجباته

"مراهقة أرسلت له 25 مقطع إباحي".. 10 سنوات سجن لمطرب استغل معجباته

ليدي غاغا تُثير الجدل مجددًا وتتباهى بشعر ساقيها

ليدي غاغا تُثير الجدل مجددًا وتتباهى بشعر ساقيها

سما المصري: &#34;بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان&#34;

سما المصري: "بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان"

لماذا وبخت الملكة إليزابيث ميغان ماركل؟

لماذا وبخت الملكة إليزابيث ميغان ماركل؟

أصالة تعلن ندمها على صداقة أنغام: &#34;غدارة خربت البيوت&#34;

أصالة تعلن ندمها على صداقة أنغام: "غدارة خربت البيوت"

عربي

ماهي حقيقة صور &#34;اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن&#34;؟

ماهي حقيقة صور "اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن"؟

علاء مبارك يُعلّق على &#34;صفقة القرن&#34; والتنازل عن أراضٍ عربية

علاء مبارك يُعلّق على "صفقة القرن" والتنازل عن أراضٍ عربية

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة