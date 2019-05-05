طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الثانية من كشف 4 نيسان/ أبريل 24، إضافة إلى الحافلات: الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50).
وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، مع ضرورة التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الثانية من كشف 4 نيسان/ أبريل 24، إضافة إلى الحافلات: الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50).
وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، مع ضرورة التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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