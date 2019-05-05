طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الثانية من كشف 4 نيسان/ أبريل 24، إضافة إلى الحافلات: الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50).وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، مع ضرورة التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.