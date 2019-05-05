الزهار: لن نوقف القصف وألغينا معادلة تهدئة مقابل تهدئة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار: إن المقاومة لن توقف القصف و"ألغينا معادلة تهدئة مقابل تهدئة".وأضاف الزهار في تصريحات لموقع (خليج أونلاين): أن الاحتلال لم يلتزم بالتفاهمات، ورد المقاومة هو البديل.وحذر القيادي في حماس، إسرائيل من مفاجآت المقاومة القادمة، وغزة ستكون جحيماً، مضيفاً أن التهاوي العربي، شجع الاحتلال على جرائمه، وأن "الأوضاع تغيرت الآن"، وفق تعبيره.