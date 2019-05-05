واشنطن تدعو الفنزويليين للتمرد على مادورو

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشعب الفنزويلي للتمرد على الرئيس، نيكولاس مادورو، وقال إن "وقت انتقال الحكم قد حان"، فيما دعا مادورو الجيش للاستعداد لهجوم أمريكي محتمل.وقال بومبيو في شريط مصور بثه على (تويتر) خاطبه فيه الفنزويليين: إن "الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانبكم في سعيكم إلى الحرية والديمقراطية"، في وقت جدد المعارض خوان غوايدو دعوته الجيش إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو.ودعا الرئيس نيكولاس مادورو، خلال تفقده ثكنة في شمال غرب البلاد، الجيش إلى أن يكون "مستعدا" لاحتمال شن "الإمبراطورية الأمريكية الشمالية" هجوما.وشدد مادورو، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على "الوحدة والتماسك والانضباط والطاعة والولاء التام للدستور والوطن والثورة والقائد الأعلى الشرعي".فيما توجه أنصار المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، السبت، في مسيرة "سلمية" نحو الثكنات العسكرية بغية حض العسكريين مجددا على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو.وكتب غوايدو في تغريدة عبر (تويتر): "الهدف يتمثل في نقل رسالتنا بدون السقوط في المواجهة ولا الاستفزاز" داعيا أنصاره إلى تسليم بيان موجه للجنود لحضهم على التمرد على الرئيس نيكولاس مادورو والانضمام إليه مع وعد بالعفو العام.