مقتل 10 جنود نيجيريين بهجوم لتنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنقال تنظيم الدولة: إنه قتل عشرة جنود في هجوم على بلدة (ماجوميري) في شمال شرق نيجيريا.وأكد التنظيم، عبر وكالة (أعماق) التابعة له: إن الهجوم على الجنود كان في البلدة الواقعة بولاية بورنو يوم الجمعة. ونشر صورا لثكنات محترقة وجثث زعم أنها للجنود.وذكرت مصادر، في الجيش النيجيري، وفق ما نقلت عنه وكالة (رويترز)، أن المقاتلين اقتحموا البلدة في الساعة 1745 بالتوقيت المحلي (1645 بتوقيت غرينتش) وأغاروا على عسكريين وداهموا بعض المتاجر.وفر المقاتلون بعدما استدعى الجيش دعما جويا وتعزيزات من كتيبة في بلدة جوبيو المجاورة.وشن التنظيم في غرب أفريقيا سلسلة من الهجمات في نيجيريا خلال الشهور القليلة الماضية.