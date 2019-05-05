شاهد: مالك بناية الغصين يكشف كيف تلقى اتصالًا يُفيد بقصف المنزل

رام الله - دنيا الوطناستهجن مالك بناية الغصين، تعرض عمارته للتدمير، جراء استهداف طيران الاحتلال الحربي، مؤكدًا أن ما حصل أشبه بالحلم.وقال مالك البناية أبو محمد الغصين: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد المواطنين القريبين من بنايته، يُفيد بأن العمارة تتعرض لقصف إسرائيلي، لكنه لم يتجاوب مع الاتصال، لأنه رجل مدني، ولا يوجد في العمارة أي شيء يستدعي قصفها.وأضاف، أنه وصل إلى البناية، ووجدها بالفعل تتعرض للقصف، مشيرًا إلى أن العمارة يوجد بها محال تجارية، ومكتب هندسي، ومكتب للغات، وباقي البناية فارغ، لأنه لا أحد يتأجر، نتيجة الظروف الصعبة.وأوضح أنه لا يزال متفاجئًا لحد اللحظة، وكأنه في حلم، لأن ما يحدث لا معنى له على الإطلاق.