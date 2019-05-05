كتائب المقاومة تكشف تفاصيل عملية موقع (أبو مطبق) العسكري برفح

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مجموعة فدائية من مقاتليها، اشتبكت مع جيش الاحتلال، خلال تنفيذهم عملية بطولية لاقتحام بوابة

شرقي رفح جنوب القطاع، والاشتباك بالأسلحة الرشاشة وقذائف (آر- بي- جي) مع جنود الاحتلال، ما أوقع إصابات مباشرة في جنود الاحتلال، إضافة لإصابة أربعة مقاتلين من المنفذين للعملية البطولية، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وثلاث إصابات بشكل متوسط.

وشددت كتائب المقاومة الوطنية، على أن استهداف مقاتليها وتغلغل الاحتلال بإجرامه بحق أبناء شعبنا، سيزيدها إصراراً على مواصلة المقاومة، حتى ردع الاحتلال، ووقف عدوانه على شعبنا.





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