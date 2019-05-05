الاحتلال يخطر بهدم بركس ويصور منازل وأراضٍ غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم بركس لتربية الأغنام في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وتغريم صاحبه مالياً، وصورت عدداً من منازل المواطنين وأراض زراعية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله، أن قوات الاحتلال برفقة موظفين من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منطقة خلة السمك، وسلمت المواطن عماد الدراس إخطاراً بهدم بركس لتربية الأغنام؛ بحجة عدم الترخيص، كما قامت بتصوير مساحات من الأراضي الزراعية في المنطقة.وأضاف عوض الله: أن الإخطار يتضمن أنه سيترتب عليه إجراءات عقابية، مع إمكانية فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 30 إلى 140 ألف شيكل.وفي السياق، صوّرت قوات الاحتلال، عدداً من منازل المواطنين في حي عين الجوزة بالقرية.وتتعرض الولجة منذ فترة إلى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال، شمل هدم عدد من المنازل، وأخطار أخرى بوقف البناء.