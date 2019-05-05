حملة اعتقالات واسعة في الضفة وشرق القدس تطال عشرة مواطنين





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الأحد، شاباً من مخيم طولكرم.



وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب مجاهد إبراهيم مبارك (25 عاماً)، بعد مداهمة منزله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنيْن اثنين من الخليل، فيما سلمت آخر بلاغاً لمراجعة مخابراتها.



وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: طارق رائد أبو رميلة من مدينة الخليل، ويحيى يوسف الطل (25 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوبا، عقب دهم منزليهما.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمالاً، وداهمت منازل المواطنين في أحياء البياضة ووسط البلد، عرف منهم: محمد عبد الحميد أبو ماريا، حيث قام جنود الاحتلال بتصوير بطاقات أفراد عائلته الشخصية، فيما فجروا مدخل منزل المواطن إبراهيم يوسف عوض، وفتشوه.



وداهمت تلك القوات منزل المواطن محمد يوسف عبد الفتاح عوض، وسلمته بلاغاً لنجله أمير (23 عاماً)، لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز (عصيون) الاحتلالي.



كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من بلدة حزما شرق مدينة القدس.



وأوضحت مصادر محلية، وشهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حزما فجراً، واعتقلت كلاً من: الشاب محمود سند صلاح، ورأفت طلال عزات، ومصعب عبد الرحمن الخطيب، وعمار عبد ربه، ومحمد ثائر أبو خليل، وعودة سلام صبيح، وعبد نافز العمري، وإسلام مروان ظاهر، عقب دهم منازل ذويهم.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وبلدة حزمة شرق القدس، طالت عشرة مواطنين.