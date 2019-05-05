كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الاحتلال سيدفع الثمن غالياً لاستهدافه المدنيين والمنازل

أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن غالياً مقابل استهدافه للمدنيين، وبيوت المواطنين، وقتل الأطفال.





وأضافت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: المقاومة تتعامل وفق رد مُوحد، وتكتيك عسكري، سيوجع الاحتلال وقادته كثيراً، ولن تُجدي تهديداتهم نفعاً.



وختمت: يواصل فرساننا في وحدات سلاح المدفعية ونسورنا في الوحدات الصاروخية في محافظات غزة، بقصف المستوطنات المحيطة بغزة بعشرات الصواريخ، وقذائف الهاون.



رام الله - دنيا الوطنأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد،