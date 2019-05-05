كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الاحتلال سيدفع الثمن غالياً لاستهدافه المدنيين والمنازل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن غالياً مقابل استهدافه للمدنيين، وبيوت المواطنين، وقتل الأطفال.
أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن غالياً مقابل استهدافه للمدنيين، وبيوت المواطنين، وقتل الأطفال.
وأضافت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: المقاومة تتعامل وفق رد مُوحد، وتكتيك عسكري، سيوجع الاحتلال وقادته كثيراً، ولن تُجدي تهديداتهم نفعاً.
وختمت: يواصل فرساننا في وحدات سلاح المدفعية ونسورنا في الوحدات الصاروخية في محافظات غزة، بقصف المستوطنات المحيطة بغزة بعشرات الصواريخ، وقذائف الهاون.
وختمت: يواصل فرساننا في وحدات سلاح المدفعية ونسورنا في الوحدات الصاروخية في محافظات غزة، بقصف المستوطنات المحيطة بغزة بعشرات الصواريخ، وقذائف الهاون.
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