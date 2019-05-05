جرافات الاحتلال تقتلع 120 شجرة زيتون غربي رام الله

رام الله - دنيا الوطناقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 120 شجرة زيتون مثمرة من أراضي قرية اللبن الغربي، غربي رام الله.وأفاد رئيس مجلس اللبن الغربي السابق، فواز سالم، أن الاحتلال قام قبل شهر بإبلاغ المواطن شفيق أحمد أبو سالم بقرار الاستيلاء على أرضه القريبة من مستوطنة (بيت آرييه) المحاذية للقرية، قبل أن يقوم صباح اليوم باقتلاع 120 شجرة زيتون من الأرض البالغة 3 دونمات، تمهيدا لشق طريق استيطاني، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).