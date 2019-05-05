إعصار "فاني" يقتل في الهند ويجتاح بنغلادش

رام الله - دنيا الوطنلقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم، في ولاية (أوديشا) الواقعة شرقي الهند، جراء أقوى إعصار يجتاح البلاد منذ خمسة أعوام، قبل أن يتحرك أمس السبت، باتجاه الشمال الشرقي إلى بنغلادش، حيث أودى بحياة أربعة آخرين، رغم إجلاء أكثر من مليون شخص إلى مناطق آمنة.ووفق (العربية.نت)، فإن الإعصار المداري (فاني)، قد فقد بعضاً من قوته بعد وصوله إلى اليابسة، وخفضت إدارة الأرصاد الجوية الهندية الحكومية تصنيفه إلى "منخفض جوي عميق".وقال مدير هيئة الأرصاد الجوية في بنغلادش، شمس الدين أحمد للصحفيين "الخوف من وقوع كارثة كبرى انتهى تقريباً بعد أن ضعف الإعصار".وجرى نقل نحو 1.2 مليون شخص، يعيشون في مناطق تعد الأكثر عرضة للخطر في بنغلادش إلى نحو أربعة آلاف ملجأ.وقال المسؤول: إن الإعصار دمر ما يزيد على 500 منزل، وقال المسؤول المحلي تانموي داس لـ (رويترز)، إن عدداً من المنازل في منطقة نواخالي دمرت، حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامين حتفه، وأصيب نحو 30 شخصاً.