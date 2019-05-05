علاء مبارك يُعلّق على "صفقة القرن" والتنازل عن أراضٍ عربية

رام الله - دنيا الوطنعلق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول (صفقة القرن)، متسائلًا عن حقيقة هذه الصفقة والهدف منها.وطرح علاء مبارك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع (تويتر)، عدة أسئلة، حيث قال في تغريدته: "كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عما يسمى بـ (صفقة القرن) ما هي حقيقة هذه الصفقة، وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة، ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟".وختم تغريدته قائلًا: "وهل بموجب هذه الصفقة يتم التنازل عن أي أراضٍ عربية؟ أسئلة تبحث عن إجابات!".يشار إلى أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في نيسان/ أبريل الماضي، أن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل حزيران/ يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان.