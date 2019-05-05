ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

رام الله - دنيا الوطنظهر الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تزامناً مع مرور الذكرى الـ 91 لولادته.ونشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، عبر حاسبه بموقع (تويتر)، صورة له ولجدته سوزان، ويبدو فيها مبارك مقعدًا على كرسي متحرك.يشار إلى أن مبارك، ولد في الرابع من أيار/ مايو عام 1928، في قرية كفر المصيلحة، بمحافظة المنوفية.وتولى مبارك حكم البلاد في العام 1981، بعد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ليستمر في الحكم حتى ثورة (25 يناير) من العام 2011.