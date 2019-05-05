السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام جزائرية: إن السلطات، أوقفت سعيد بوتفليقة الرجل المتنفذ الأول في دائرة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق والجنرال بشير.وأفادت مصادر، أن التوقيف جاء على خلفية تحقيقات لمصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي في أنشطة الرجال الثلاثة.وقالت وكالة (سكاي نيوز): إن الشارع الجزائر ينظر إلى سعيد بوتفليقة (61 عاماً)، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر، وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشاراً للرئيس عام 1999.وأضافت الوكالة، أن سعيد استفاد من مرض أخيه، حيث صعد إلى الواجهة، وكان له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة.وبينما كان يعالج الرئيس السابق في باريس، كانت وسائل الإعلام الجزائرية، تشير إلى أن مستشار بوتفليقة، هو الحاكم الحقيقي للبلاد.وكان قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، قد اتهم علانية رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق واسمه الحقيق محمد مدين، بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها، لكن التكهنات اتجهت للرئيس السابق للمخابرات الجنرال بشير، واسمه الحقيقي عثمان طرطاق.