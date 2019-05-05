45 مليون مسلم سيزورون مكة المكرمة خلال رمضان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، أنها استعدت بشكل كامل لزوار شهر رمضان، وسط تقديرات رسمية، تشير إلى أن نحو 45 مليونًا من الزوار والمعتمرين سيحلون بمكة.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 12 ألفاً من القوى البشرية، للمراقبة ومتابعة سير العمل خلال شهر رمضان.وأعلنت السعودية، أن يوم الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.