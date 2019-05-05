البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ في البلاد

رام الله - دنيا الوطنوافق البرلمان المصري، على قرار رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ المعلنة، في جميع أنحاء البلاد، منذ عامين، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.ويعتبر هذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في نيسان/ أبريل 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.وفي 24 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر السيسي قراراً نشرته الجريدة الرسمية بسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر، اعتباراً من صباح 25 نيسان/ أبريل "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب (تضم رئيس البرلمان ووكيليه وهيئات ممثلة لأعضاء البرلمان)، على قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ، وفق بيان.وأكدت اللجنة العامة، أن إعلان حالة الطوارئ، ھو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره، ولمواجھة الأعمال الإرھابية التي تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة".