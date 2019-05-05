عضو (كابينت): سياستنا تقتضي عدم الانجرار إلى حرب ما دام الأمر ممكنًا







ورفض كاتس الانتقادات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن غياب سياسات أمنية لإسرائيل، وقال: إن المعارضة لم تأت بأي شيءٍ جديد، محذراً من "الوقوع في أوهام، وكأن السلطة الفلسطينية أو مصر ستحلان مشاكلنا أو أن الحل يتأتى عن طريق احتلال القطاع مجدداً".



وأكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن هذه السياسة يتم تطبيقها بالفعل، ولكنها دأبت في الوقت ذاته، على عدم الانجرار إلى حرب ما دام الأمر ممكنًا.

في السياق نقلت قناة (ريشت كان) عن الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينيتس: "إذا لم يكن هناك ردع على الإطلاق، فسيطلقون الصواريخ علينا كل يوم اثنين وخميس، وعلى جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "قبل بضعة أشهر كانت هناك جولة خطيرة، لكن من الواضح أن الردع لم يكن كافياً".





بدوره، قال عضو (كابينت)، الوزير تساحي هنغبي: إن "هذا هو أخطر هجوم في غزة منذ حرب 2014، والتطرف يكلفنا ثمناً باهظاً"، وفق تعبيره.





من جهة أخرى، قال وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون: إن إسرائيل تتبع سياسة التساهل ضد القطاع، و"الفدية التي ننقلها إلى حماس لم تعد كافية، ومن المتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أن الجيش الإسرائيلي لديه القدرة على جعل حماس والجهاد الإسلامي يدفعان ثمناً باهظاً، ولكن "لسوء الحظ فإن السياسة هي عكس ذلك".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية (كابينت)، يسرائيل كاتس، أن سياسة إسرائيل، تقضي برد حازم على "الاعتداءات" من قطاع غزة.