عاجل

  • كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن غالياً مقابل استهدافه للمدنيين وبيوت

  • كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: المقاومة تتعامل وفق رد موحد وتكتيك عسكري سيوجع الاحتلال

  • الاقصى: إصابات في غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة عوض في منطقة الفخار جنوب القطاع

  • إصابات في قصف لمنزل في بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب القطاع

دولي

عضو (كابينت): سياستنا تقتضي عدم الانجرار إلى حرب ما دام الأمر ممكنًا

عضو (كابينت): سياستنا تقتضي عدم الانجرار إلى حرب ما دام الأمر ممكنًا
عضو كابينت يسرائيل كاتس
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية (كابينت)، يسرائيل كاتس، أن سياسة إسرائيل، تقضي برد حازم على "الاعتداءات" من قطاع غزة. 

وأكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن هذه السياسة يتم تطبيقها بالفعل، ولكنها دأبت في الوقت ذاته، على عدم الانجرار إلى حرب ما دام الأمر ممكنًا.

ورفض كاتس الانتقادات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن غياب سياسات أمنية لإسرائيل، وقال: إن المعارضة لم تأت بأي شيءٍ جديد، محذراً من "الوقوع في أوهام، وكأن السلطة الفلسطينية أو مصر ستحلان مشاكلنا أو أن الحل يتأتى عن طريق احتلال القطاع مجدداً".

في السياق نقلت قناة (ريشت كان) عن الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينيتس: "إذا لم يكن هناك ردع على الإطلاق، فسيطلقون الصواريخ علينا كل يوم اثنين وخميس، وعلى  جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "قبل بضعة أشهر كانت هناك جولة خطيرة، لكن من الواضح أن الردع لم يكن كافياً".

بدوره، قال عضو (كابينت)، الوزير تساحي هنغبي: إن "هذا هو أخطر هجوم في غزة منذ حرب 2014، والتطرف يكلفنا ثمناً باهظاً"، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، قال وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون: إن إسرائيل تتبع سياسة التساهل ضد القطاع، و"الفدية التي ننقلها إلى حماس لم تعد كافية، ومن المتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أن الجيش الإسرائيلي لديه القدرة على جعل حماس والجهاد الإسلامي يدفعان ثمناً باهظاً، ولكن "لسوء الحظ فإن السياسة هي عكس ذلك".

أخبار ذات صلة

أول تعليق من الرئاسة التركية على استهداف الاحتلال لمكتب الأناضول بغزة

أول تعليق من الرئاسة التركية على استهداف الاحتلال لمكتب الأناضول بغزة

إصابة أربعة أشخاص جراء انفجار في مصنع كيميائي بولاية إلينوي الأمريكية

إصابة أربعة أشخاص جراء انفجار في مصنع كيميائي بولاية إلينوي الأمريكية

مقتل 43 مسلحاً من تنظيم الدولة في قصف جوي بأفغانستان

مقتل 43 مسلحاً من تنظيم الدولة في قصف جوي بأفغانستان

ترامب: واشنطن وموسكو ستبدآن قريباً مفاوضات حول اتفاق نووي

ترامب: واشنطن وموسكو ستبدآن قريباً مفاوضات حول اتفاق نووي

واشنطن تعلن أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم

واشنطن تعلن أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران تستهدف اليورانيوم المُخصّب

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران تستهدف اليورانيوم المُخصّب

كوريا الشمالية تُطلق صواريخ باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تُطلق صواريخ باتجاه بحر اليابان

ماهي مطالب &#34;اتحاد أحزاب اليمين&#34; الاسرائيلي لفرض السيادة على الضفة؟

ماهي مطالب "اتحاد أحزاب اليمين" الاسرائيلي لفرض السيادة على الضفة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تقتلع 120 شجرة زيتون غربي رام الله

جرافات الاحتلال تقتلع 120 شجرة زيتون غربي رام الله

مواطن من غزة يناشد اللواء عبد الخالق: لماذا لا أعيش لأجل أطفالي الـ10؟

مواطن من غزة يناشد اللواء عبد الخالق: لماذا لا أعيش لأجل أطفالي الـ10؟

الطيراوي: يجب على حماس أن تعود لحضن الشرعية والوحدة الوطنية

الطيراوي: يجب على حماس أن تعود لحضن الشرعية والوحدة الوطنية

حماس: بالمقاومة الصلبة وبالشعب الصامد المتسمك بحقه نستطيع كسر الحصار الظالم

حماس: بالمقاومة الصلبة وبالشعب الصامد المتسمك بحقه نستطيع كسر الحصار الظالم

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد

مواطن يناشد أصحاب الضمائر الحية: بيتي لا يصلح حتى للحيوانات

مواطن يناشد أصحاب الضمائر الحية: بيتي لا يصلح حتى للحيوانات

رسالة من المواطن الغزي محمد أبو عودة للرئيس: قانون التقاعد المالي مُجحف

رسالة من المواطن الغزي محمد أبو عودة للرئيس: قانون التقاعد المالي مُجحف

والدة الطفل تميم نصر تُناشد مساعدته بعدما رفضته المستشفى

والدة الطفل تميم نصر تُناشد مساعدته بعدما رفضته المستشفى

منوعات

&#34;مراهقة أرسلت له 25 مقطع إباحي&#34;.. 10 سنوات سجن لمطرب استغل معجباته

"مراهقة أرسلت له 25 مقطع إباحي".. 10 سنوات سجن لمطرب استغل معجباته

ليدي غاغا تُثير الجدل مجددًا وتتباهى بشعر ساقيها

ليدي غاغا تُثير الجدل مجددًا وتتباهى بشعر ساقيها

سما المصري: &#34;بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان&#34;

سما المصري: "بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان"

لماذا وبخت الملكة إليزابيث ميغان ماركل؟

لماذا وبخت الملكة إليزابيث ميغان ماركل؟

أصالة تعلن ندمها على صداقة أنغام: &#34;غدارة خربت البيوت&#34;

أصالة تعلن ندمها على صداقة أنغام: "غدارة خربت البيوت"

بقيمة 59 مليون دولار.. نظرة من داخل منتجع &#34;تاهو&#34; الذي اشتراه مؤسس فيسبوك سرً

بقيمة 59 مليون دولار.. نظرة من داخل منتجع "تاهو" الذي اشتراه مؤسس فيسبوك سرً

ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها

ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

عربي

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

45 مليون مسلم سيزورون مكة المكرمة خلال رمضان

45 مليون مسلم سيزورون مكة المكرمة خلال رمضان

البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ في البلاد

البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ في البلاد