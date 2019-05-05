تونس تُعلن إحباط مخطط لتنظيم الدولة في رمضان

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر أمنية تونسية: إن الشرطة في البلاد، قتلت ثلاثة أشخاص، في مدينة سيدي بو زيد، بوسط تونس يوم السبت.وأضافت المصادر، وفق ما نقلت عنها وكلة (رويترز)، أن الشرطة ضبطت أسلحة في العملية، ولكنه لم يذكر تفاصيل.وقالت وزارة الداخلية التونسية في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن قوات الأمن، أحبطت هجمات كان من المزمع شنها خلال شهر رمضان بعد اعتقال "إرهابي خطير" الأسبوع الماضي.