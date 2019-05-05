"الديمقراطية" تكشف تفاصيل محادثة هاتفية جرت مع مسؤولين مصريين حول الوضع بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنكشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تفاصيل محادثات هاتفية، جرت مع مسؤولين مصريين حول الوضع في قطاع غزة.وقال مسؤول المكتب الصحفي للجبهة، وسام زغبر في بيان له: "في اتصالنا مع الإخوة المصريين، أكدنا وقوفنا إلى جانب شعبنا في الدفاع عنه وحمايته من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة"وأضاف: "أكدنا للمصريين أننا لن نقبل التهدئة دون إلزام الاحتلال بوقف العدوان فوراً، وتنفيذ إجراءات تخفيف الحصار، ووقف استهداف الصيادين والمزارعين والمدنيين العزل والمواقع السكنية".من جهة أخرى، قالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها: إن "غزة ليست وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، بل كل شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية يقف معها، وكل أوهام نتنياهو للفصل بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وبين الداخل والشتات ستفشل، فشعبنا موحد، وسيبقى أقوى من الانقسام".وأكدت أن استهداف المدنيين من بينهم النساء والأطفال والمواقع السكنية والمكاتب الإعلامية والثقافية في العدوان والتصعيد الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.