مواطن من غزة يناشد اللواء عبد الخالق: لماذا لا أعيش لأجل أطفالي الـ10؟

رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن خالد فايز أبو الجديان رسالة إلى اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الحكومة المصرية.وجاء نص الرسالة كما وصلت دنيا الوطن نسخة عنها كالتالي:إلى السيد اللواء عبد الخالق، أناشدكم أن المواطن وأبن وطنكم ( خالد فايز إبراهيم أبو الجديان )، من سكان قطاع غزة- مخيم جباليا، وأحمل هوية رقم (914629139)، أعاني من فترة ليست ببسيطة من مرض السرطان عافكم الله وأدام عليكم الصحة يا سيادة اللواء ،وقد باشرت العلاج بمعهد ناصر الطبي في جمهورية مصر العربية لفترة قبل سته اشهر ماضية ، وتلقيت العلاج وطلب منى العودة والمراجعة الاستكمال العلاج حالياً وتوجهت للسفر من خلال معبر رفح للسفر وتفاجأت بأنني ممنوع من السفر دون إعطائي أي اسباب.لذا ارجو من سيادتكم التدخل العاجل لانقاد حياتي قبل فوات الأوان حيث أننى رب لأسرة تتكون من عشرة أفراد وانا المعيل الوحيد لهم.أدامكم الله وحفظكم يا سيادة اللواء من كل شر ومكروه وأكرمك الله وجزاكم عن عطاكم المستر وخدمة أبناء شعبكم المحاصر في قطاع غزة كل خير.المواطن/ خالد فايز إبراهيم أبو الجديانللتواصل :0592030494